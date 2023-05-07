Автоматизированные узлы управления установлены уже в 1900 зданиях города Московская компания «Энергосбережение» разработала технологию автоматического регулирования подачи теплоэнергии в зависимости от температуры наружного воздуха.
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