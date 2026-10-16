Сильный туман стал причиной объявления «желтого» уровня погодной опасности в столице. Предупреждение вступит в силу в 21:00 17 октября и завершится в 09:00 в воскресенье, 18 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.
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