Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали позиции операторов беспилотников в частном секторе и многоквартирных домах Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в это время находились мирные жители.
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