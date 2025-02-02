Власти России ужесточают требования по русскому языку к детям мигрантов. С родителей особый спрос

Галина Друзина Хватит завозить мигрантов, с этими не знаем, что делать, выслать всех по своим аулам и кишлакам, в Россию едет один сброд, пользуются нашими благами и ещё и гадят нам.

Bogdan Stupin "...Дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в школы". А те дети, которые уже как бы "учатся", но русским владеют на уровне попугая, - что, остаются вполне законным балластом в русских школах???