Театр абсурда
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Театр абсурда

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Власти России ужесточают требования по русскому языку к детям мигрантов. С родителей особый спрос

Власти России ужесточают требования по русскому языку к детям мигрантов. С родителей особый спрос

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Правительство России планирует ужесточить требования по русскому языку к детям мигрантов.

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Комментарии
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Галина Друзина
Хватит завозить мигрантов, с этими не знаем, что делать, выслать всех по своим аулам и кишлакам, в Россию едет один сброд, пользуются нашими благами и ещё и гадят нам.
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7 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в школы&quot;. А те дети, которые уже как бы &quot;учатся&quot;, но русским владеют на уровне попугая, - что, остаются вполне законным балластом в русских школах???
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6 час.
Людмила Петрухина
Так я это знаю и понимаю. Почему этого не знают в Думе и в правительстве я не понимаю.
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3 час.
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