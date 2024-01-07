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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» оттачивают навыки по захвату опорных пунктов ВСУ на полигоне

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» оттачивают навыки по захвату опорных пунктов ВСУ на полигоне

На одном из полигонов ДНР военнослужащие в составе штурмовых групп отрабатывают различные сценарии по захвату опорных пунктов и блиндажей противника, а также тренируются в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения.

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