Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» оттачивают навыки по захвату опорных пунктов ВСУ на полигоне

На одном из полигонов ДНР военнослужащие в составе штурмовых групп отрабатывают различные сценарии по захвату опорных пунктов и блиндажей противника, а также тренируются в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии