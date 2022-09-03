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Певица Алла Пугачева простилась с Михаилом Горбачевым

Певица Алла Пугачева простилась с Михаилом Горбачевым

Российская певица Алла Пугачева утром в субботу, 3 сентября, посетила церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая проходит в настоящий момент в колонном зале Дома союзов.

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