Константин Савиновский - Генеральный директор «ИНТЕР». За январь — август 2026 года импорт товаров в Россию, по оценке Банка России, составил $220,8 млрд — почти на 15% больше, чем годом ранее.
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