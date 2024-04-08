Минкультуры Пермского края раскрыло самых богатых руководителей театров

Зарплаты руководства пермского «Театра-Театра» за год выросли на десятки тысяч рублей. Так, среднемесячная зарплата исполнительного директора театра Егора Мухина в 2023 году составила 754,8 тысячи рублей, а худрука театра Бориса Мильграма — почти 750 тысяч рублей.
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