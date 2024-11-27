Cradle создает свою платформу искусственного интеллекта для разработки белков

Использование искусственного интеллекта для ускорения биотехнологий быстро становится стандартной практикой, и компании, предлагающие услуги по быстрому внедрению технологий, пользуются большим спросом и получают новые инвестиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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