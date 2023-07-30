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Лала Крамаренко: «Ирина Винер – гениальный тренер. Такой, как она, нет и не будет»

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко назвала Ирину Винер гениальным тренером.

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