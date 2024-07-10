В Петербурге нашли подпольную фабрику электронных сигарет: видео

Полиция обнаружила сырье для вейпов и готовый табак В Петербурге полиция ликвидировала крупное подпольное производство табачной и никотинсодержащей продукции, рассказала 10 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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