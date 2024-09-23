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Внимание жителям Крыма и Севастополя! У каждого района Крыма появился собственный телеграм-канал!

Внимание жителям Крыма и Севастополя! У каждого района Крыма появился собственный телеграм-канал!

Внимание жителям Крыма и Севастополя! У каждого района Крыма появился собственный телеграм-канал!Выбирай свой район и будь в курсе всего, что происходит рядомКерчь - t.

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