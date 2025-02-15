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Особо опасны: разыскиваются мигранты с букетом страшных заразных болезней

Особо опасны: разыскиваются мигранты с букетом страшных заразных болезней

Русский компас Фото: Sergey Elagin/Globallookpress. Об этом объявили в Москве. Но всем понятно, что такие есть не только в столице.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ с МЕДКОМИССИЕЙ,
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16 час.
валерий двойнишников
Скажем дружное СПАСИБО, нашей власти)))
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16 час.
вд
валерий двойнишников
Не беспокойтесь. Власть живет в закрытых территориях и под охраной. За нее не переживайте!
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16 час.
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