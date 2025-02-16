Губернатор Ямала встретился с заместителем генпрокурора РФ

Губернатор Ямала в пятницу, 14 февраля, встретился с заместителем генпрокурора России. Темами разговора Дмитрия Артюхова и Сергея Зайцева стали вопросы, касающиеся ЖКХ: именно они чаще всего поступают от граждан в надзорное ведомство.