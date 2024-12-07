Сессия ОДКБ в Казахстане и ее вопросы События в Сирии немного отодвинули в тень другие политические направления.
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Сессия ОДКБ в Казахстане и ее вопросы События в Сирии немного отодвинули в тень другие политические направления.
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