«Не говори такое про Тэхена!» — IU зла на Чимина из-за скандальной истории о Ви

Привет, АРМИ! Слышали ли вы о том, что некоторые поклонники видят в рабочих отношениях IU и Ви (V) из BTS любовные отношения? Существует ли у них какая-то связь или нет, но, возможно, публике очень хочется посмотреть на романтическое взаимодействие двух кумиров, поэтому слухи только набирают обороты.