Shot: Моргенштерну* грозит депортация по «схеме Би-2»

По данным telegram-канала SHOT, рэперу Алишеру Моргенштерну* грозит депортация из Таиланда в Россию. «Моргенштерну может грозить депортация из Таиланда в Россию «по схеме «Би-2» — через две недели у него концерт на Пхукете», — сказано в сообщении тг-канала.