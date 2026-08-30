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Ивановские новости

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В Иванове законсервируют заброшенный дом на Сакко за 1,3 млн рублей

В Иванове законсервируют заброшенный дом на Сакко за 1,3 млн рублей

Дом, где в 2025 году произошёл крупный пожар, эвакуировали 45 человек, признают аварийным и включают в перечень домов под снос до 2036 года.

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