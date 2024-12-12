Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с РоссиейУкраина потеряет треть своей территории в результате конфликта с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.
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