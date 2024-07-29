Захваченных бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали выкупили из плена

Все бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», захваченные в плен в ходе засады повстанцев-туарегов из «Координационного движения Азавад» и запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM), были выкуплены.
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