Ответ Ирана на убийство Хании будет непредсказуем для Израиля и США — WSJ

Иран решил не предупреждать о том, каким будет его удар по Израилю после убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, 2 августа сообщает газета The Wall Street Journal.
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