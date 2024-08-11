Йошкины котята — у Йошкина кота пополнение! Рассказываю, где их найти

Многие уже знают, где живет Йошкин кот — конечно, в столице Республики Марий Эл. Йошкар-Олу жители между собой часто называют Йошкой, а Йошкин кот — забавная городская скульптура, которая сразу полюбилась йошкаролинцам и гостям города и стала одной из главных достопримечательностей города.