НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Йошкины котята — у Йошкина кота пополнение! Рассказываю, где их найти

Йошкины котята — у Йошкина кота пополнение! Рассказываю, где их найти

Многие уже знают, где живет Йошкин кот — конечно, в столице Республики Марий Эл. Йошкар-Олу жители между собой часто называют Йошкой, а Йошкин кот — забавная городская скульптура, которая сразу полюбилась йошкаролинцам и гостям города и стала одной из главных достопримечательностей города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх