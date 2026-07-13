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Русская весна

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Трагедия в Подмосковье и пожар на нефтебазе: последствия масштабного ночного налёта

Трагедия в Подмосковье и пожар на нефтебазе: последствия масштабного ночного налёта

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для Центральной России и южных регионов. Киевский режим предпринял масштабную попытку терроризировать мирное население, направив десятки беспилотников на Московскую область и Ставропольский край.

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