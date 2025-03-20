Военкоры сообщили об ударе ВСУ по газопроводу на границе России и Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Загорелся газопровод на границе Курской и Сумской областей, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
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