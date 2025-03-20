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Военкоры сообщили об ударе ВСУ по газопроводу на границе России и Украины

Военкоры сообщили об ударе ВСУ по газопроводу на границе России и Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Загорелся газопровод на границе Курской и Сумской областей, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ну  и как  прекращение  огня  на  30  дней? А, господа  в  Кремле?
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