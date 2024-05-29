Режиссер Седрик Кан рассказал «Известиям» о цене свободы в кино

В его картинах играли Катрин Денев и Гийом Кане, Кароль Буке и Матье Кассовиц. Французский актер и режиссер, участник Каннского и Берлинского кинофестивалей, призер Сан-Себастьяна и номинант премии «Сезар» Седрик Кан в беседе с «Известиями» рассказал, может ли режиссер быть свободным и будет ли у его кино зритель.