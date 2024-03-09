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Боксер Джонсон считает, что журналистов в США взбесило интервью Путина Карлсону

Боксер Джонсон считает, что журналистов в США взбесило интервью Путина Карлсону

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США, и это сделало его «крутым», заявил в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи боксер Кевин Джонсон.

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