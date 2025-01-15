Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит газа из России

Украина никогда не возобновит транзит российского газа через территорию страны. Такое мнение выразил помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, сообщает РИА Новости.
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