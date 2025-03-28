Пожарные спасли из горящего дома в Кеми женщину с ребёнком

Возгорание произошло в одноквартирном жилом доме по улице Машинистов в Кеми 25 марта вечером. Сообщение спасателям о том, что в доме находятся женщина с ребенком, которые не могут выйти, поступило в 22:23.
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