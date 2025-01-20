В Приморье стали реже жениться и чаще разводиться

В Приморском крае количество браков, заключенных в 2024 году, оказалось ниже, чем в 2023 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные, приведенные в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране.
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