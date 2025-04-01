Правительство Нижегородской области запускает международную акселерационную программу для ИТ-стартапов региона

Правительство Нижегородской области запускает международную акселерационную программу «Sunrise Accelerator» для ИТ-стартапов региона, готовых к выходу на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки (MENA и BRICS).
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