В Забайкалье полицейские России и Монголии обсудили вопросы приграничного сотрудничества

В формате видео-конференц-связи состоялась встреча УМВД России по Забайкальскому краю и Управления национального агентства полиции Монголии по Дорнодскому аймаку по вопросам расширения приграничного сотрудничества.
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