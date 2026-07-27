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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Нельзя сваливать все штрафы Хэмилтона в одну корзину»

Руководитель « Феррари » Фредерик Вассер отреагировал на то, что Льюиса Хэмилтона регулярно наказывают.

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