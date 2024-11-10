Командиры ВСУ штурмуют койки. Неизвестный недуг отправляет генералов на больничный

Уже третий боевой украинский генерал увольняется из ВСУ по состоянию здоровья. Речь идет о генерал-майоре Вооруженных сил Украины Дмитрии Марченко, который недавно заявил, что фронт на Донбассе посыпался.
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