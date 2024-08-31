Охота за «Хаймарсами»: расчеты реактивщиков в Курской области уничтожают ВСУ

4,9K прочтений Вчера «Залп способен ликвидировать все живое на площади 70 гектаров» В боевой работе по разгрому группировки ВСУ в Курской области важные задачи решает реактивный артиллерийский дивизион «Торнадо-С» группировки войск «Север».