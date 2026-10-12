Визовые центры Кипра в шести городах России возобновили прием заявлений

Визовые центры Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске возобновили прием заявлений, временно прекращенный 8 октября.
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