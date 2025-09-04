09,04,25 Краматорск - Васютинское Контрбатарейная борьба на Артёмовском направлении. Успешное поражение FPV-дронами ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ на огневой позиции южнее Васютинского.
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09,04,25 Краматорск - Васютинское Контрбатарейная борьба на Артёмовском направлении. Успешное поражение FPV-дронами ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ на огневой позиции южнее Васютинского.
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