США прекратят поддержку: Россия возьмет Киев до конца 2026 года

Согласно прогнозам Hill, без поддержки США Украина к 2026 году может потерять Киев. Из-за прекращения американской помощи её противовоздушная оборона ослабеет, что позволит России продвигаться вглубь страны.
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