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Царьград

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  • Эльдар Алиев
    👍🇷🇺💪🙏Жаркий январский ...
  • Владимир Лагно
    Если был бы СМЕРШ и сформирован не из гнилых офицеров(к сожалению они нашли хорошую лазейку-СВО ,чуть за задницу беру...Странные удары ВС...
  • Татьяна Гусева
    Кто нам будет отчитываться, добились или не добились? Зачем вообще это обсуждать?!Странные удары ВС...

США прекратят поддержку: Россия возьмет Киев до конца 2026 года

США прекратят поддержку: Россия возьмет Киев до конца 2026 года

Согласно прогнозам Hill, без поддержки США Украина к 2026 году может потерять Киев. Из-за прекращения американской помощи её противовоздушная оборона ослабеет, что позволит России продвигаться вглубь страны.

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