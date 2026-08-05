«Интуиция подсказывает мне...»: Култхард — о будущем Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Формулы 1, вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард считает, что голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен останется в команде и не покинет её по окончании сезона-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии