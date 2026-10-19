К 2027 году в Краснодарском крае намечена закладка 1,3 тыс. га новых виноградников, тогда как к началу 2026 года общая площадь насаждений без учета личных подсобных хозяйств достигла 34,5 тыс.
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