Страна и люди
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Страна и люди

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Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской униформы

Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской униформы

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook* (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в России).

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