Стилисты назвали простой способ превратить обычную обувь в этом сезоне - в трендовую: следует украсить её аксессуарами и бижутерией или декорировать бусинами, цветными шнурками, брошами, серьгами и заколками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии