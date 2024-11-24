Ким Кардашьян пытается стать адвокатом Сейчас она официально перешла на 7-й курс юридического факультета.
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Ким Кардашьян пытается стать адвокатом Сейчас она официально перешла на 7-й курс юридического факультета.