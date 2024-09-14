5 красивейших мест на Земле, где туриста ждут сплошные проблемы

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Владимир Алтайцев
Чушь какая-то -&quot;Не менее обманчивым кажется и остров Кеймада-Гранди, который находится недалеко от побережья Бразилии. На первый взгляд, это маленький тропический рай с густой зеленью и белыми песчаными пляжами. Однако местные власти строго ограничивают доступ на остров, а патрульные катера постоянно патрулируют прибрежные воды&quot;&quot;  Так  ради чего  они патрулируют вокруг острова?   Чем  он  опасен? Ав тор не сказал  ни слова. К чемуфотго  с крокодилами, к  какому  месту  оно приваязано? Нет ответа. В  озере Натрон крокодилов  нет совсем. Оно опасно  тем, что  в  любой  момент  может выкинуть миллионы  кубометров  СО2, Автор об этом не пишет, когда  несколько  лет назад в  одночасье  погибло  больше 1200 жителей  и скота  без счёта.
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