5 красивейших мест на Земле, где туриста ждут сплошные проблемы

Владимир Алтайцев

Чушь какая-то -"Не менее обманчивым кажется и остров Кеймада-Гранди, который находится недалеко от побережья Бразилии. На первый взгляд, это маленький тропический рай с густой зеленью и белыми песчаными пляжами. Однако местные власти строго ограничивают доступ на остров, а патрульные катера постоянно патрулируют прибрежные воды"" Так ради чего они патрулируют вокруг острова? Чем он опасен? Ав тор не сказал ни слова. К чемуфотго с крокодилами, к какому месту оно приваязано? Нет ответа. В озере Натрон крокодилов нет совсем. Оно опасно тем, что в любой момент может выкинуть миллионы кубометров СО2, Автор об этом не пишет, когда несколько лет назад в одночасье погибло больше 1200 жителей и скота без счёта.