Финский журналист Кости Хейсканен, еще в 90-е работавший в России, признал, что русские сейчас живут лучше, чем финны.
«В России можно помыться, наесться и повеселиться». Финн сравнил РФ и ЕС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
А Вы считаете, что лучше в Финляндии?
Ответить
3 час.
ЕШ
Елена Шах
Наталья, здравствуйте! Я немного не по теме, потому что давно Вас тут не встречала: опечалило, что во время недавнего визита Зеленского в Литву на площади собралось огромнейшее количество приветствовавших его:(...
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Здравствуйте, Елена! Да я все время в этой ленте пишу. В последние дни не писала, потому что тем не было интересных, вернее СПОРНЫХ. Всё очевидно. На встрече Зеленского пишут, что было НЕСКОЛЬКО тысяч. На самом деле, не более одной (снято просто правильно))) . Из них- 80% это украинцы и литовские военные. 20% - граждане Литвы- в основном литовцы и бегунцы из России. Зеленский плел полную ахинею, выпросил 200 миллионов, за это дал украинский орден жене нашего Президента. А у вас он на массу не выступал? Как и в Латвии7 Только у нас народ на улицу погнали?))) Задача его была настроить Прибалтику на войну с Россией совместно со странами Скандинавии. Это теперь второй фронт))
Ответить
1 час.
Свежие комментарии