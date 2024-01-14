«В России можно помыться, наесться и повеселиться». Финн сравнил РФ и ЕС

Natalija Osminina

Здравствуйте, Елена! Да я все время в этой ленте пишу. В последние дни не писала, потому что тем не было интересных, вернее СПОРНЫХ. Всё очевидно. На встрече Зеленского пишут, что было НЕСКОЛЬКО тысяч. На самом деле, не более одной (снято просто правильно))) . Из них- 80% это украинцы и литовские военные. 20% - граждане Литвы- в основном литовцы и бегунцы из России. Зеленский плел полную ахинею, выпросил 200 миллионов, за это дал украинский орден жене нашего Президента. А у вас он на массу не выступал? Как и в Латвии7 Только у нас народ на улицу погнали?))) Задача его была настроить Прибалтику на войну с Россией совместно со странами Скандинавии. Это теперь второй фронт))