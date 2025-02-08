Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шри-Ланка готова отправлять в Россию десятки тысяч квалифицированных рабочих

Шри-Ланка готова отправлять в Россию десятки тысяч квалифицированных рабочих

Шри-Ланка готова присылать в Россию ежегодно десятки тысяч квалифицированных и трудолюбивых рабочих.

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