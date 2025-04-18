Андрей Самсонов: «Запрос населения всегда выше достигнутого уровня»

«Достигнутый обществом средний уровень материального благополучия трансформировался в настойчивое желание жить в комфортных условиях», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, оценивая качество городской среды в Нижегородской области.
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