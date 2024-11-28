Магнитная буря силой в шесть баллов обрушится на Землю 29 ноября

Ночь с 28 на 29 ноября может стать для многих бессонной.Причиной возможной бессонницы и недомоганий многих людей на Земле может стать магнитная буря, мощностью в шесть баллов, которая обрушится на Земле в ночь с 28 на 29 ноября.