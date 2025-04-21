Семье, в которой при пожаре погибли четверо детей, выделят жильё

Министр соцотношений Челябинской области Наталья Лугачёва посетила посёлок Василовка.Наталья Лугачёва, министр социальных отношений Челябинской области, прибыла в посёлок Василовка Катав-Ивановского района, где в результате пожара в доме участника СВО погибли четверо детей.
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