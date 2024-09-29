Детям школы в Калининграде предложили учить узбекский из-за обилия мигрантов

В одном из классов учатся шесть иностранцев, не знающих русский язык.фото: edu.gov.ru--> Директор калининградской школы №7 посоветовала родителям учить своих детей-школьников узбекскому после жалоб на обилие детей-мигрантов, не знающих русский язык.
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