Средняя зарплата IT-специалиста в России составила 185 тысяч рублей

Среднюю зарплату специалиста IT-сфера назвали в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, 11 декабря сообщает глава ведомства Максут Шадаев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
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