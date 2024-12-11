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Средняя зарплата IT-специалиста в России составила 185 тысяч рублей

Средняя зарплата IT-специалиста в России составила 185 тысяч рублей

Среднюю зарплату специалиста IT-сфера назвали в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, 11 декабря сообщает глава ведомства Максут Шадаев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

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